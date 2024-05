Kek: “Sesko al Milan? Non devo rispondere io. In estate me lo godrò”

Il tecnico della Slovenia Matjasx Kek, ha parlato così a Gazzetta dello Sport riguardo il centravanti del Lipsia Benjamin Sesko: “È forte a livello fisico, è veloce ha tecnica. In Europa ci sono pochi attaccanti come lui, a Lipsia è maturato e cresciuto in maniera esponenziale. Sesko al Milan? A questo non devo rispondere io, sono contento di come sta crescendo al Lipsia e sta diventando sempre più importante per noi. Deve decidere se cambiare club, di sicuro chi lo prenderà farà un affare. Non mi sorprende che il Milan sia interessato a lui. Non so dove giocherà, intanto in estate me lo godrò io”.

Foto: Sito Lipsia