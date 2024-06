Kek (ct Slovenia): “Giusto il pareggio. Abbiamo avuto qualche problema nel primo tempo, poi ci siamo sciolti”

Al termine del match tra Slovenia e Danimarca finito per 1-1, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore degli sloveni, Matjaz Kek: “Se un portiere come Jan Oblak deve salvare una sola grande occasione, la dice lunga sulla prestazione. Abbiamo avuto qualche problema nel primo tempo, ma poi i ragazzi sono tornati in campo con un’incredibile fiducia in loro stessi. Posso fare solo i complimenti ai giocatori. Nel secondo tempo abbiamo cambiato tattica, abbiamo pressato di più il loro centrocampo e la partita si è spostata maggiormente a nostro favore. Penso che il risultato sia giusto. Abbiamo mostrato loro un rispetto eccessivo nel primo tempo, poi siamo riusciti a scioglierci nel secondo periodo e il nostro gioco è migliorato”,

Il ct sloveno ha poi aggiunto delle parole su un aspetto non da poco, tirando in ballo l’inesperienza dei suoi giocatori: “Molti dei miei calciatori non hanno mai giocato una competizione di questo livello. Penso che impareremo da questa partita.”

Foto: Wikipedia