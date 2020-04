Keita: “Tornare alla Lazio? Del domani non si può mai sapere”

Keita Baldé, esterno del Monaco, intervistato su Instagram dal quotidiano spagnolo AS, ha aperto ad un eventuale ritorno alla Lazio: “Chissà, del domani non si può mai sapere. – ha risposto l’ex-Inter a precisa domanda – Ho trascorso otto anni là, non potrei mai chiudere la porta. Inzaghi è un allenatore con cui mi sono trovato bene, anche con Petkovic e oggi con Moreno al Monaco.”

Foto: profilo Twitter ufficiale AS Monaco