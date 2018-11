Keita: “Roma? È un piccolo derby, proverò a fare gol. Su Schick e il cammino in Champions…”

Keita Baldé, esterno offensivo dell’Inter reduce dalla doppietta contro il Frosinone, ha rilasciato un’intervista in vista della sfida contro la Roma ai microfoni di Sky: “E’ stata una forte emozione segnare i primi gol davanti ai nostri tifosi, ma è solo l’inizio, devo fare molto di più. Come me ci sono tanti altri giovani, dobbiamo avere una mentalità forte per farci trovare pronto quando chiamati in causa. Roma? Sarà strano, l’ho sempre affrontata con la maglia della Lazio, farò di tutto per segnare, è un piccolo derby. Champions? Abbiamo fatto la partita, anche se alla fine l’abbiamo persa. Giocheremo al massimo contro il PSV e quello che deve succedere accadrà. Siamo un gruppo forte, compatto, abbiamo chiaro quelli che sono i nostri obiettivi. Sinceramente, la gente avrebbe firmato a inizio stagione per essere dove siamo con il girone che è uscito. Schick? Essere giovani in una grande squadra prevede un periodo di adattamento, io sono arrivato giovanissimo alla Lazio e ci ho messo tempo a trovare i miei spazi, giocando anche con grandi campioni come Klose. A 18 anni giochi senza pensieri, poi si matura. Schick ha qualità, è un bravo giocatore e deve rimanere forte di testa. Roma e Juve? Neanche loro saranno contenti di affrontarci, noi ci faremo trovare pronti: abbiamo una rosa lunga e siamo preparati per ogni battaglia”.

Foto: Inter Twitter