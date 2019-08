Keita in visita all’Inter: “Per il momento sono al Monaco, poi vedremo”

Dopo aver totalizzato 5 reti in 24 presenze nella scorsa Serie A con la maglia dell’Inter, il 24enne Keita Balde ha fatto ritorno al Monaco, club proprietario del suo cartellino. L’attaccante senegalese ha fatto visita oggi a Milano alla sede nerazzurra e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla sua presenza in Italia e sul futuro: “Sono stato molto bene qui all’Inter e stasera andrò allo stadio. Vedo molto bene i nerazzurri in vista della stagione e auguro loro il meglio. Se ho rammarico? Io ho fatto quel che potevo. Certo si può sempre fare di più, ma sono contento. Futuro? Per il momento sono tranquillo al Monaco, poi vedremo“.

Foto: twitter personale Keita