Keita contro il razzismo: si offre di pagare 200 posti letto ai lavoratori stagionali

Forte gesto contro il razzismo da parte di Keità Balde Diao, attaccante del Monaco. Infatti, il senegalese si è offerto di pagare di tasca propria l’alloggio a 200 suoi connazionali arrivati a Lleida (Catalogna) per la stagione estiva. Tuttavia, come ha spiegato l’attivista Nogay Ndiaye, al momento il calciatore non ha potuto ancora effettuare il gesto, e questi ragazzi sono costretti a domrire in strada: “Keita ha annunciato pubblicamente la volontà di dare una mano ai suoi connazionali. Così abbiamo parlato con gli hotel vuoti della città e con i proprietari terrieri, offrendoci di pagare in anticipo e di consentirgli così di avere ben 200 posti occupati e garantiti in questo periodo molto complicato per il turismo. Eppure la risposta è sempre stata “no”. C’è forse del razzismo a Lleida?” Sull’argomento, poi è intervenuto lo stesso attaccante tramite un post su Instagram: “Insieme a Nogay stiamo lavorando e combattendo ogni giorno per cercare di risolvere la cosa. Non è cambiato nulla e non mi arrenderò. Già a partire da questa settimana ci saranno delle novità.”

Foto: profilo Twitter personale