Keita: “Bella serata per me e per l’Inter, era fondamentale vincere. Tottenham? A Wembley a testa alta”

Keita Baldé, trascinatore dell’Inter questa sera contro il Frosinone, ha parlato nel post partita ai microfoni di InterTV: “Bella serata per me e per tutta la squadra, era importante vincere dopo la sconfitta di Bergamo. È fondamentale avere la fiducia dei compagni e del tecnico. Ho potuto lavorare bene senza andare in Nazionale e penso si sia visto. La squadra è stata molto compatta, tutto bello. Siamo una grande squadra, anche chi non gioca dà il suo supporto. I miei gol? Penso siano stati tra i più emozionanti di sempre. Segnare a San Siro è un piacere. Penso che possiamo arrivare molto lontano. Vedo come ci alleniamo, l’importante sarà lavorare tutti insieme. Il Tottenham? Non sarà semplice, loro sono una bella squadra, ma andiamo a Wembley a testa alta. Non dobbiamo avere paura di nessuno”.

Foto: Inter Twitter