Keita Balde fermato 90 giorni dal tribunale antidoping. Risultato negativo, ma ha violato il protocollo

Stop di 90 giorni per Keita Balde. L’attaccante dello Spartak Mosca, è stato sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping per 90 giorni per violazione del protocollo di un test antidoping, in occasione della gara Udinese-Cagliari del 3 aprile 2022. È importante sottolineare ed evidenziare che il risultato del test di Keita Balde è negativo: nessuna sostanza vietata è stata rintracciata nel corso delle analisi. La presunta violazione riguarda solo ed esclusivamente il protocollo del test. La sospensione dalle partite ufficiali terminerà il 5 dicembre, ma il giocatore potrà riprendere il processo di allenamento della squadra non prima di 22 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione. Il giocatore, il suo entourage e la società sono in attesa della completa comunicazione ufficiale per poterne esaminare il dispositivo e le motivazioni.

Foto: Instagram Keita