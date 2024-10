Keinan Davis: “Il gol salvezza dell’Udinese è stato il più importante della mia carriera. Europa? Yes, we can”

L’attaccante dell’Udinese Keinan Davis ha parlato a La Gazzetta dello Sport del gol salvezza siglato nella scorsa stagione allo Stirpe di Frosinone, e dei sogni europei che nutre insieme alla squadra.

Il gol salvezza: “Non mi sono ubriacato, non bevo. Ma è stata bellissimo, una sensazione eccezionale. Tutti mi hanno festeggiato e sulla porta di casa, in centro a Udine, ho trovato di tutto, foto, bigliettini, ringraziamenti. Ho sentito l’amore dei tifosi. Non so è stato il più bello, ma è stato sicuramente il gol più importante della mia carriera. Una sensazione stupenda e ringrazio sempre Lucca che mi ha dato l’assist”.

Su Lucca: “Mi piace giocare con lui che è forte di testa. Lui spizza, io attacco la profondità”.

Su Thauvin: “É il capitano. É un creativo, ha una qualità tecnica impressionante e mette gli attaccanti nelle condizioni di far gol”.

Su Sanchez: “Un top player. Ha giocato nell’Arsenal, la squadra per cui tifo da sempre. Ci parlo, per me è un onore dividere lo spogliatoio con lui”.

Su Cannavaro e Runjaic: “Cannavaro è un buon allenatore, è stato bravo quando è stato con noi. Runjaic è molto organizzato, propone un calcio offensivo, dà un messaggio chiaro e univoco, chiede aggressività. Lo spogliatoio, che è buono, lo segue. E parla inglese, per noi questo è importante”.

Il sogno Europa: “Yes, we can. Tutto è possibile, ma non dobbiamo pensarci”.

Foto: Instagram Udinese