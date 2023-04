Kehl: “Reus rappresenta il Borussia Dortmund, continuerà a lottare per raggiungere traguardi ambiziosi”

Hans-Joachim Watzke, presidente del consiglio di amministrazione del BVB, elogia Marco Reus dopo il rinnovo con il club, definendolo come un “giocatore meritevole nel nostro club”, a cui augura personalmente “il maggior successo possibile nell’ultima fase della sua carriera”. “Marco è stato sfortunato con gli infortuni, ma è il Borussia in tutto e per tutto e, come capitano della nostra squadra, persegue esattamente gli stessi obiettivi di tutti noi: è e rimane estremamente ambizioso per portare il nostro BVB a traguardi molto grandi”.

Il direttore sportivo Sebastian Kehl ha dichiarato del nuovo contratto: “Sono molto felice che Marco continuerà la sua storia speciale al BVB per un altro anno con questa firma. In nessun momento ci siamo lasciati distrarre dalle discussioni in corso e le nostre discussioni congiunte sono sempre state positive, fiduciose e orientate agli obiettivi. Come giocatore e figura identificativa, Marco è di enorme importanza per questo club – con i nostri tifosi sul ‘Süd’, in questa città, ma anche oltre i confini del Dortmund per i tifosi del BVB in tutto il mondo. In qualità di professionista di lunga data del BVB e nativo di Dortmund, non solo continuerà a svolgere un ruolo attivo nella celebrazione dei successi sul campo, ma utilizzerà anche tutta la sua esperienza per promuovere lo sviluppo delle giovani generazioni all’interno della nostra squadra”.

Foto: twitter Borussia