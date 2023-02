Kehl: “Non prolungheremo il contratto di Dahoud, andrà via in estate”

Sebastian Kehl, Direttore Sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato del centrocampista tedesco Mahmoud Dahoud. Il classe ’96 (nato in Siria) non è più fondamentale per i gialloneri. Il ventisettenne è pronto a lasciare il club alla fine della stagione, quando scadrà il contratto: “E’ stato fuori per molto tempo a causa del suo infortunio alla spalla nella prima metà della stagione. Durante questo periodo, altri giocatori hanno colto l’occasione. Ho avuto una conversazione molto aperta e onesta con lui la scorsa settimana. L’ho informato che non avremmo prolungato il suo contratto in estate. Dahoud è con noi da ormai sei anni, è un bravissimo calciatore e ho davvero un’altissima opinione di lui a livello sportivo e personale. Tuttavia, abbiamo deciso di fare questo passo”.

Foto: Instagram ufficiale Dahoud