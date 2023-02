Kehl: “Non ci sono richieste per Bellingham, lui è contento e lo siamo anche noi”

Sebastian Kehl, Direttore Sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato del centrocampista inglese Jude Bellingham. Il classe 2003, da diverso tempo, è uno dei calciatori più corteggiati dai maggiori top club europei: “Jude sta molto bene al Borussia Dortmund, ma non ci sono nuovi colloqui per il rinnovo, figuriamoci richieste per lui. Abbiamo bisogno di Jude per raggiungere i nostri obiettivi in ​​questa stagione e siamo contenti che si sia concentrato così tanto sul calcio e che al momento non abbia altri problemi per la testa. Jude ha ancora due anni di contratto ed è una parte molto importante di questa squadra. Ecco perché naturalmente vorrei che giocasse più a lungo per il BVB”.

Foto: Instagram Bellingham