Kehl (ds Dortmund): “Moukoko? Abbiamo avanzato l’offerta per il rinnovo. Se non accetterà, sarà addio”

Sebastian Kehl, Direttore Sportivo del Borussia Dortmund, ai microfoni di Kicker non usa mezze misure contro Youssoufa Moukoko. L’attaccante diciottenne, classe 2004, è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2023 e non ha ancora deciso se rinnovare o andare altrove. Il dirigente dei gialloneri ha lanciato un’ultimatum alla giovane punta centrale: “Abbiamo avanzato un’offerta di rinnovo molto interessante, questo dovrebbe portare a una decisione. Ora Youssoufa deve capire se accettare e impegnarsi con il Borussia Dortmund, oppure ci separeremo. Vorrei che scegliesse di proseguire con noi perché non è ancora alla fine del suo sviluppo. È con noi da quasi sette anni, lo abbiamo allenato e cresciuto. Al Borussia Dortmund è diventato un professionista e un giocatore della nazionale”.

Foto: Instagram Moukoko