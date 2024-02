Kehl (ds Dortmund): “Il successo in Coppa d’Africa darà fiducia e forza ad Haller”

Sebastian Kehl, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato a Kicker di Sebastien Haller, attaccante giallonero che dopo la brutta malattia sconfitta (cancro maligno ai testicoli, ndr) è riuscito a vincere la Coppa d’Africa da protagonista con la Costa d’Avorio: “Siamo davvero felici per lui. Il ruolo che ha avuto durante il torneo dimostra quanta importanza abbia per la squadra del suo Paese. Con i suoi gol in semifinale e finale, è stato in gran parte responsabile della vittoria del titolo. Questo gli darà fiducia in se stesso e forza”.

Foto: Instagram Borussia Dortmund