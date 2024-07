Kehl (ds Dortmund): “Guirassy? Abbiamo bisogno di opzioni di prima classe per raggiungere le nostre ambizioni”

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, ha sottolineato così la grande importanza dell’acquisto di Serhou Guirassy per i suoi gialloneri: “Vogliamo ottenere prestazioni di alto livello in Bundesliga, DFB Cup, Champions League e FIFA Club World Cup e raggiungere i nostri obiettivi ambiziosi. Per farlo, abbiamo bisogno di opzioni di prima classe in tutte le posizioni. Serhou è un attaccante estremamente pericoloso e completo che rafforzerà noi e la nostra squadra con le sue qualità. Siamo lieti che, dopo gli ultimi esami, possa indossare la maglia del BVB nel prossimo futuro e fare gol per noi”, le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club tedesco.

Foto: Instagram Dortmund