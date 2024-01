Kehl (ds Dortmund): “È improbabile che Sancho resti oltre giugno”

Il direttore sportivo ed ex centrocampista del BVB Sebastian Kehl ha parlato ai microfoni di Sky Sport Deutschland del tanto atteso ritorno di Jadon Sancho in maglia giallonera, rimanendo comunque pessimista sulla sua permanenza nella Ruhr: “Vedremo, ma realisticamente, le possibilità che Sancho giochi per il Borussia Dortmund anche nella prossima stagione non sono molto alte…”. Sembrerebbe a questo punto che lasciare lo United con la prospettiva di stabilirsi al Dortmund non siano così semplici da raggiungere. Sancho, inoltre, è stato bacchettato dall’ex tecnico Ten Hag, il quale ha fatto sapere che un ritorno dell’inglese può avvenire solo se si scuserà con la squadra.

Foto: sito ufficiale Borussia Dortmund