Kehl (ds Dortmund): “Bynoe-Gittens sarà importante. Duranville? Deve ancora crescere”

Il Borussia Dortmund vince la seconda e ultima amichevole contro l’Osaka dell’ex giallonero Kagawa. Nel 3-2 finale, l’apporto di Adeyemi è stato determinante con una doppietta, in rete anche Bynoe-Gittens. A fine partita il direttore sportivo del club tedesco, Sebastien Kehl, ha analizzato così la prestazione, tessendo tra le altre cose le lodi di Bynoe-Gittens: “Abbiamo bisogno di Jamie con la sua qualità. Per noi sarà un giocatore importante. Duranville? Oggi avete visto che tipo di immaginazione ha quando accelera il ritmo. Ma deve anche ancora imparare. Ad esempio, come ci muoviamo o pressiamo”.

Manca sempre meno all’inizio della prossima stagione, il Borussia Dortmund saluta così la Thailandia e torna in patria per preparare il debutto in Bundesliga: “Dalla prossima settimana inizierà una nuova era, poi il clima sarà diverso e anche la concorrenza sarà diversa. Mancano ancora pochi giorni: l’inizio della stagione non è lontano”, conclude Kehl.

Foto: Instagram Bynoe-Gittens