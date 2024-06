Kehl (ds Borussia Dortmund): “Terzic sarà sempre legato a questo club. Ci rivedremo”

Sul sito ufficiale del Borussia Dortmund, il ds, Sebastian Kehl ha così dichiarato in merito all’addio di Terzic sulla panchina del club: “Edin è un uomo del Borussia in tutto e per tutto. È una persona fantastica, molto genuina e ha sempre dato il 100% per il BVB. Ne abbiamo passate tante insieme e mi è davvero piaciuto lavorare al fianco di Edin per raggiungere i nostri obiettivi. Sarà sempre associato ai nostri successi negli ultimi anni e sono sicuro che ci rivedremo. Edin ora seguirà la sua strada”.

Foto: twitter Borussia