Kehl dopo il rinnovo di Kobel: “Gregor è sinonimo di volontà incondizionata di vincere”

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund Sebastian Kehl, sul proprio sito ufficiale, ha così parlato dopo il rinnovo fino al 2028 di Gregor Kobel: “Ora abbiamo una certezza di pianificazione a lungo termine ai massimi livelli per una posizione immensamente importante. In termini sportivi, Gregor è sinonimo di una volontà incondizionata di vincere. La spinta a continuare a sviluppare se stesso e i suoi compagni è radicata in lui. E oltre a ciò, è semplicemente un bravo ragazzo che arricchisce qualsiasi squadra anche a livello personale”.

Foto: Instagram Dortmund