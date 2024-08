Kehl: “Couto è un giocatore molto forte. Felici di averlo convinto”

Sebastian Kehl, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato ai canali ufficiali del club del nuovo giocatore appena presentato e ufficializzato, Yan Couto: “Yan Couto è un giocatore molto forte. Sale e scende lungo la fascia e combina un’energia eccezionale con l’intensità, la finezza, la tecnica e l’abilità nel dribbling. Yan è versatile, ama l’1 contro 1, sa fare cross precisi ed è molto orientato all’attacco. La sua crescita in Spagna è stata notevole e tuttavia ha un grande potenziale per andare ancora oltre, il che lo rende esattamente ciò che volevamo per questa posizione. Siamo lieti di essere riusciti a convincerlo a far parte del nostro viaggio”.

Foto: instagram Borussia Dortmund