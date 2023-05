Kehl: “Bellingham? Non ci sono offerte. Lui ora pensa al Borussia Dortmund”

Sebastian Kehl, direttore sportivo del Borussia Dortmund a DAZN ha parlato del futuro di Jude Bellingham: “Non è strano che si stiano diffondendo voci su Bellingham. Ma non ci sono novità, non ci sono offerte o commenti da fare: in questo momento è molto concentrato sulla squadra”.

Foto: twitter Borussia Dortmund