Kehl: “Al momento non abbiamo parlato di Bellingham con nessuno”

Sebastian Kehl, Direttore Sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato del centrocampista inglese Jude Bellingham. Il classe 2003, da diverso tempo, è uno dei calciatori più corteggiati dai maggiori top club europei: “Dal punto di vista sportivo, sarei più che felice se il ragazzo rimanesse a lungo al Borussia Dortmund. Non posso prevedere come si svilupperà la questione tra qualche mese. Al momento non abbiamo parlato di lui con nessuno. Jude è totalmente concentrato sul Dortmund”.

Foto: Instagram ufficiale Bellingham