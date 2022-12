Keane ironizza sull’eliminazione del Brasile: “Hanno speso tutte le loro energie ballando contro la Corea del Sud”

L’avventura del Brasile in Qatar termina ai quarti di finale contro la Croazia. Roy Keane è stato fra i più critici nei confronti del Brasile in questo Mondiale a causa dell’atteggiamento, ritenuto dall’ex capitano del Manchester United, irrispettoso. Dopo il ko contro la Croazia ai rigori, Keane è tornato sull’argomento: “Non sono sorpreso dall’eliminazione del Brasile. Hanno speso tutte le loro energie ballando contro la Corea del Sud. Adoro guardare il Brasile e quello che rappresenta. Quando pensi al Mondiale pensi al Brasile. Mi piace guardarli perché sono bravissimi, ma non quando ballano o l’allenatore inizia a ballare. Non va bene. Non è rispettoso. Rispetta i tuoi compagni di squadra e i tuoi avversari. Un allenatore che balla a bordo campo pensi vada bene?”.

Foto: Mirror.co.uk