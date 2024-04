Keane: “Haaland? Come finalizzatore è il migliore al mondo, ma nel complesso è un giocatore di quarta serie”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, la leggenda del Manchester United, Roy Keane, ha così parlato di Erling Haaland: “Come finalizzatore è il migliore al mondo, ma nel complesso è un giocatore di quarta serie. Il livello del suo gioco in generale è stato pessimo, non solo contro l’Arsenal. È quasi come un calciatore della League Two, il suo gioco generale deve migliorare”.

