Keane contro la Scozia: “Stanno facendo la storia deludendo tifosi e tecnico”

Roy Keane ha analizzato la sconfitta per 5-1 incassata dalla Scozia contro la Germania ieri nella gara inaugurale degli Europei 2024: “Quando giochi a calcio a questo livello, devi colpire le persone. Colpirli in modo corretto, aggressivo, nel modo giusto. È inutile parlare dopo la partita di ‘avevamo un piano di gioco’. È una sciocchezza. Andrew Robertson, sono tutte sciocchezze quelle che escono fuori. Prima della partita si sapeva cosa c’era in gioco. Dopo la partita non serve dire: ‘Ci riorganizzeremo, domani saremo arrabbiati’. No bisogna essere arrabbiati per molto tempo. Prima della partita hanno parlato di fare la storia. E stanno facendo la storia giocando così male, deludendo il loro allenatore e i loro tifosi”.

Foto: Mirrro.co