Kean: “Sono nel posto giusto, sono qui per dimostrare. Ora devo dare il massimo”

Ha ritrovato il gol Moise Kean, un gol che non è bastato a vincere per la Fiorentina contro la Puskas Akademia. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato così l’attaccante viola. “Mi è servito, il primo tempo abbiamo sofferto, poi abbiamo spinto nel secondo tempo. Dobbiamo entrare più nell’impatto della partita, hanno buoni giocatori però l’unico cosa è che dobbiamo lavorare sull’approccio alla partita. La squadra crede in me, il mister crede in me. Quest’anno è una delle annate più importanti per me, abbiamo una buona squadra e adesso dobbiamo pensare alla partita di domenica”

Poi ha proseguito: “Se sono convinto di essere nel posto giusto? Assolutamente si, sono qui per dimostrare e adesso sta a me dare il massimo in campo. E’ il posto giusto per convincere Spalletti? Per adesso penso a Firenze, devo farmi trovare pronto per ogni impegno”.

Foto: Instagram Fiorentina