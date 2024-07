Kean si presenta: “La Fiorentina è la sfida che stavo cercando. Convinto dal gioco di Palladino, Vlahovic mi ha parlato bene di Firenze””

Moise Kean si è presentato alla Fiorentina in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “Il numero? Non ho ancora scelto, è un discorso delicato che affronterò con i miei compagni. E’ la cosa più giusta da fare”.

È un peso diventare il nuovo attaccante della Fiorentina dopo i predecessori? “Assolutamente no, mi dà solo stimoli. La storia dice che la Fiorentina ha avuto solo grandi attaccanti”.

Su Palladino? “Il mister mi ha parlato e il suo modo di giocare mi ha convinto tantissimo. A Monza ha fatto più che bene, gioca molto con gli attaccanti e con questi tocca la linea difensiva. Era ciò che cercavo, una squadra offensiva che gioca molto con le punte”.

Dove le piace essere servito, più al centro o lateralmente? “Basta che mi arrivi la palla (ride, ndr). Sinceramente non ho preferenze”

Qual è il suo concetto di ambizione? “L’obiettivo è fare di più, andare sempre più lontano. Da quello che ho visto in questi giorni la squadra c’è, abbiamo una buon gruppo. Ogni volta che giocavo contro la Fiorentina mi hanno sempre messo in difficoltà ed è ciò che vogliamo fare contro tutti”.

L’anno scorso ha finito con zero gol: ne sente il peso? “Un peso non è. Quello ti porta solo a fare brutte scelte. Di testa sono uno molto forte, mentalmente dico. Serve il momento giusto e bisogna crearselo per fare bene. Ogni brutto momento è un insegnamento. C’è da lavorare ogni giorno per avere sempre più record possibili, ed essere sempre al top della condizione”.

Che cosa non ha funzionato poi alla Juventus? Alla Juve mi hanno aiutato in passato ma è più importante ciò che verrà. Gli obiettivi? Sono uno ambizioso, non posso dire il numero di gol che mi sono preposto, è personale. Però sono ambizioso. Sì, ho fatto una scommessa con Dodo: se mi fa 8 assist, gli pagherò una vacanza”.

Qual è il suo ruolo naturale? “Sinceramente non ho un ruolo preciso. Ho segnato più da punta che da esterno, la palla ti arriva in area. Ma nei tre, che giochi davanti, a sinistra o a destra, è uguale. L’importante è dare il proprio contributo alla squadra”.

Conoscendo Vlahovic, vuole rubarle qualcosa? “Dusan mi ha parlato solo bene di Firenze. Anche quando è venuto a Torino. Firenze è una città strepitosa, veramente bella e con tanta passione. Adesso sta a noi dare questa gioia in campo ai tifosi”.

Foto: twitter Fiorentina