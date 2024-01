Kean, sempre e solo Atletico Madrid, Il Bayer mai in corsa

Moise Kean formalizzerà in settimana il suo trasferimento all’Atletico Madrid. Con l’avallo della Juve che ha accettato la proposta di circa 400 mila euro più bonus confermata la formula che vi abbiamo svelato diversi giorni fa. Confermata soprattutto l’anticipazione di sabato 13 gennaio quando l’Atletico si era materializzato a sorpresa e per la prima volta. Da quel momento tutte le altre piste non hanno avuto motivo di esistere, addirittura il Siviglia (mai in corsa) era stato accostato a Kean. Ieri erano circolate voci dalla Germania sul Bayer Leverkusen, ma anche in questo caso senza alcun tipo di riscontro. Sempre e solo Atletico Madrid, in questa settimana si perfezionerà il trasferimento dell’attaccante che lascerà la Juve per avere maggiore visibilità nell’anno che porta agli Europei.

Foto: Instagram Juventus