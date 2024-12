Kean risponde a Thuram: Juve-Fiorentina 1-1 all’intervallo

Termina il primo tempo di Juventus-Fiorentina all0 Stadium. E’ 1-1 alla fine dei primi 45 minuti. Moise Kean risponde a un gran gol di Thuram.

Partita che inizia con una interruzione di alcuni minuti per insulti razzisti dei tifosi viola nei confronti dell’ex Vlahovic. Al 4′ Conceiçao ubriaca Parisi, altro traversone per la testa di Vlahovic che per poco non trova il gol.

Al 19′, Juventus in vantaggio. Grande giocata di Thuram che spacca la difesa viola e di destro sul primo palo batte De Gea. La Fiorentina prova a rispondere. Ci prova Sottil, ma non impensierisce Di Gregorio.

Pareggio della Fiorentina al 38′. Ripartenza viola con Adli che mette in mezzo un pallone d’oro per Kean che brucia Kalulu in marcatura e buca Di Gregorio. E’ 1-1 allo Stadium. Kean non esulta e viene applaudito dai suoi ex tifosi. La Juve ha subito alcune chance per ripassare avanti. Al 40′, bravissimo Vlahovic ad anticipare Comuzzo e a concludere di potenza, De Gea riesce a prenderla con la mano di richiamo e poi resta a terra infortunato. Dopo alcuni minuti si riprende, dal corner svetta Gatti, ma alto. Nel recupero, ancora Juventus, grandissima conclusione di Locatelli, che sfiora l’incrocio. Finisce il primo tempo sull’1-1 a Torino.

Foto: sito Fiorentina