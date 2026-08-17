Kean, offerta ufficiale del Como. Tempistica e cifre confermate

17/08/2026 | 17:33:56

Ieri vi avevamo preannunciato un’offerta per la giornata di oggi da parte del Como alla Fiorentina per Moise Kean. Tempistica rispettata al 100 per cento, soprattutto confermata la proposta “lontana dei 40 milioni” che vi avevamo svelato ieri. La proposta è di circa 30 milioni più eventuali bonus. Il Como ha mosso il primo passo dopo settimane di valutazioni. Adesso la palla alla Fiorentina, di sicuro i primi dialoghi sono in corso.

Foto: Instagram Fiorentina