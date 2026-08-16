Il retroscena: Kean, il Como, le prime mosse e l’offerta

16/08/2026 | 23:32:53

Moise Kean e il Como: per tanti giorni una trattativa ferma e senza grande profondità. Nelle prossime ore la situazione può cambiare, almeno in riferimento al fatto che il Como può decidere di presentare un’offerta per l’attaccante della Fiorentina. Possibile che lo faccia, ma l’idea è quella non proporre i 40 milioni base minima per il club viola dopo la scadenza della clausola ancora più ricca. Di sicuro il Como si muoverà, vedremo quali saranno le condizioni e se nel caso la Fiorentina giocherà al rialzo quando mancano circa due settimane alla conclusione della sessione estiva di calciomercato.

Foto: Instagram Azzurri