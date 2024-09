Kean: “Le parole di Spalletti mi danno carica. Ora sta a me ricambiare la fiducia”

Il centravanti della Fiorentina, Moise Kean, ha rilasciato un’intervista a VivoAzzurro, canale ufficiale della FIGC. Il giocatore viola ha parlato della Nazionale, degli ultimi giorni di allenamento e della gara contro la Francia in programma venerdì: “Le parole del ct mi danno carica e mi motivano a fare bene. Ho un buon rapporto con lui. So che si aspetta molto da me. Ora sta a me ricambiare la fiducia“.

Sul ritorno in azzurro: “Sono molto contento di questo ritorno in azzurro. È bello tornare a vestire questa maglia, ritrovare i compagni, il mister e poter difendere questi colori. In questi mesi ho imparato molto e ho fatto tante esperienza, positive e negative, che mi hanno fatto crescere. Mi sento bene: ieri mi sono allenato a parte ma era già stabilito visto che ho giocato sia giovedì in Conference che domenica in campionato“.

Infine: “Andiamo ad affrontare una squadra forte e sarà un bel test. Mi aspetto da parte nostra una grande prestazione. Dobbiamo farci trovare pronti e lo saremo“.

Foto: Instagram Fiorentina