Kean: “La sconfitta è ingiusta, ma l’importante è essere passati. Giocare con Neymar e Mbappé un onore”

Intervistato da Sportmediaset, Moise Kean, attaccante italiano del PSG, ha parlato del ko con il Bayern per 1-0, che però qualifica lo stesso i parigini alla semifinale.

Queste le sue parole: “Siamo stati sfortunati, abbiamo preso 2 pali con Neymar nel primo tempo, abbiamo tenuto bene il campo, potevamo segnare almeno un gol. Poi nel finale abbiamo un pò sofferto e ci siamo aiutati tutti a vicenda. E’ stata una partita spettacolare, tra due grandi squadre, con grandi campioni. Siamo contenti di questo obiettivo raggiunto. Per me è un onore poter giocare con Mbappé e Neymar, due fuoriclasse straordinari e con loro possiamo toglierci tante soddisfazioni”.

Sul futuro: “Ritorno alla Juve? Ora sono concentrato per il PSG, per la semifinale, per la lotta per vincere la Ligue1, il futuro non lo so. Vedremo in estate, prima ci sono anche gli Europei. Ora voglio provare a vincere tutto con il PSG e fare un grande Europeo, poi si vedrà”.

Foto: Twitter PSG