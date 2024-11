Kean: “La Juventus mi ha preso dal nulla, ero un ragazzino di strada. Ora voglio solo scendere in campo, non mi pongo limiti”

Moise Kean, attaccante appena arrivato alla Fiorentina e già autore di 9 gol in 12 partite di Serie A, ha rilasciato una lunga intervista a The Guardian, in cui ha parlato della sua vita e carriera, ripercorrendo i passi che lo hanno portato ad essere quello che è oggi.

“Sono cambiate così tante cose da quando sono arrivato qui”, dice Kean. “Le prospettive che ho. Firenze, come città, crede in me e questo mi ha dato quel qualcosa in più per migliorare e fare bene. Ho guardato alcuni video di Batistuta e (Luca) Toni quando sono arrivato. Firenze è sempre stata una grande città del calcio e questo significa molto per me. I tifosi ti prendono davvero nel cuore. Ci tengono alla maglia. Ti danno calore assoluto “.

Sugli albori della carriera per le strade di Asti: “Ero a casa da solo e dovevo prendermi la responsabilità di me stesso. Mi piaceva ottenere una reazione dalla gente. Cercavo sempre di fare tunnel, fare step-over e fare spettacolo. È diverso quando arrivi in ​​Serie A. È più maturo. Ma ci sono ancora momenti in cui ho voglia di provare qualcosa e fare spettacolo. Ecco perché la gente viene a guardare e paga i biglietti. I bambini vengono alle partite e devi intrattenerli. Ecco come la vedo io”. Ha poi aggiunto: “Giocavamo tornei all’oratorio dove c’erano forse cinque dei miei compagni e giocavamo a calcetto. C’era una somma di denaro e se vincevi, te ne portavi via una parte. Diciamo che mettevi 5 € a testa per organizzare il torneo, e poi vincevi 5 € a testa. Ho giocato un po’ per il Senegal, per il Marocco, per il Perù e un po’ per l’Italia. Ero il più piccolo, c’erano discussioni”.