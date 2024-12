Kean illude la Fiorentina, l’Udinese ribalta con Lucca e Thauvin

Colpaccio dell’Udinese che in rimonta vincono a Firenze 2-1, in una gara dai due volti. I viola passano in vantaggio all’ottavo minuto. Esecuzione perfetta dagli undici di Moise Kean, dopo un rigore concesso dall’arbitro Matteo Marcenaro solo dopo che il VAR l’ha richiamato dinanzi al monitor. L’intervento falloso ai danni di Sottil – ammonito per proteste – è stato di Kristensen.

Nella ripresa si capovolge tutto in 10 minuti. Al 49′ pareggio friulano con Lucca. Erroraccio di Ranieri, ne approfitta Lucca che stoppa e calcia a rete per il pareggio bianconero. La Fiorentina è scossa e rischia clamorosamente di prendere subito il 2-1. Ancora Lucca si mette in proprio e si rende protagonista con una rovesciata meravigliosa. Palla sul palo. Ma il vantaggio è solo rimandato. Al 57′ è Thauvin a segnare il 2-1 bianconero con un grande sinistro da fuori che batte De Gea.

Fiorentina che accusa il colpo ma che si riversa in attacco alla ricerca del pareggio. Ci prova Mandragora, poi Kean ha una chance clamorosa ma non riesce a spingere la palla un rete. L’Udinese vince al Franchi. Per la Fiorentina seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Bologna. Fiorentina che perde al Franchi dopo 19 partite di fila. I viola restano a 31, come la Juventus. L’Udinese sale al nono posto, 23.

Foto: sito Udinese