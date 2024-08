Kean: “Il Parma avrà fame all’esordio. Giocheremo in casa loro, sarà dura ma ci faremo trovare pronti”

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, si proietta in vista della gara contro il Parma, della prima giornata di Serie A.

Queste le sue parole ai canali ufficiali del club: “Giocheremo a casa loro, con il caldo, non sarà facile ma anche noi ci faremo trovare pronti e cercheremo di portare il risultato a casa. Inizieremo a studiare il Parma già nei prossimi giorni, non ho visto molti video loro ma essendo promossi quest’anno dalla Serie B avranno molta fame visto che è anche la prima partita”.

Foto: Instagram Fiorentina