Kean: “I punti che avevamo non erano sufficienti. Dobbiamo continuare a lavorare sodo”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Moise Kean, grande protagonista della sfida di questa sera dell’Allianz Stadium, ha così commentato il successo per 4-0 della Juventus contro l’Empoli: “Dobbiamo continuare così, stiamo lavorando sodo e i punti che avevamo non ci bastano. Dobbiamo continuare come in questa partita. Ci siamo guardati tutti in faccia, anche prima della partita dicendo che dovevamo dare tutto per la maglia”. Poi ha parlato del suo momento di forma: “Non è stato facile all’inizio, sono andato un po’ in difficoltà e i compagni mi hanno aiutato tantissimo nonostante le voci. il gruppo fa tanto e mi sono stati vicino nel momento difficile”.

Foto: Instagram Juventus