Kean: “Ho sempre sognato di indossare la maglia azzurra”

Questa sera è andato in onda “Sogno Azzurro”, il documentario sulla Nazionale di Roberto Mancini, ecco le parole di Moise Kean, attaccante degli azzurri e del PSG: “Dopo l’eliminazione dal Mondiale l’obiettivo di tutti era quello di rialzarci ed è il gruppo che fa la forza di questo nazionale. La scelta dell’azzurro? I miei genitori sono nati in Costa d’Avorio, ma io sono nato in Italia e fin dalla prima volta che ho visto un Mondiale ho subito sognato di indossare questa maglia”.