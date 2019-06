Kean: “La mia più grande ambizione è vincere la Champions. Su Ronaldo…”

L’attaccante della Juventus, il classe 2000 Moise Kean, si è raccontato nel corso di un’intervista concessa a SoccerBible, affrontando diversi temi importanti: “Quando sono arrivato alla Juventus ho capito che le cose sarebbero cambiate. La Juve ti aiuta a crescere. Sono sicuro che al momento non ci sono altre squadre che possono aiutarmi a migliorare nel modo in cui la Juve può farlo. Anche quando giochiamo le amichevoli in allenamento, non voglio mai perdere. Penso che la più grande ambizione sia chiara, è quella di vincere la Champions. Ronaldo? Quando ci alleniamo, cerco di osservare tutte le cose che fa. Allenarsi con grandi campioni ha dei benefici. Osservo e poi cerco di applicare quello che ho imparato sul terreno di gioco”.

Foto: twitter ufficiale Juventus