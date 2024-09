Kean: “Felice di essere tornato al gol in Nazionale. Buffon? La sua presenza è importante per tutto il gruppo”

Moise Kean, attaccante dell’Italia, ha rilasciato un’intervista a Rai 1 dopo la sfida vinta contro Israele. Proprio questa sera il centravanti ha ritrovato la rete in azzurro, dopo un digiuno lungo ben tre anni:

Sei tornato in Nazionale per restare? “Sono tornato per dare una mano alla squadra, mi sono fatto sempre trovare a disposizione. La scorsa stagione non è stata facile, complice i tanti infortuni”.

Questa stagione è chiave per te? “Si assolutamente ma parlerà il campo, mi piace fare parlare il campo. Alla Fiorentina mi hanno accolto bene, Palladino conta su di me e Spalletti mi ha dato un’altra opportunità nella partita di oggi. Per me era importante ricambiare la sua fiducia”.

Che cosa ti ha chiesto nel finale Spalletti? “Era importante dare un grande impatto alla partita, tenere il pallone ed entrare con la cattiveria giusta. Siamo un gruppo grande e unico, era importante lottare. Loro ci hanno provato ma è stata un po’ dura. Era importante vincere e tenere quei palloni importanti per non prendere ripartenze. Abbiamo fatto un ottimo lavoro”.

Che cosa ti ha detto Gigi Buffon? “La presenza di Gigi è fondamentale, un campione come lui vanno ascoltati i consigli. Mi conosce da quando ho fatto i primi passi alla Juventus, lo ascolto tanto sotto tanti punti di vista”.

Foto: twitter Azzurri