Kean: “Felice a Firenze, poco spazio alla Juve. Palladino ideale per me”

Moise Kean ha parlato del suo momento a Firenze ai canali della Lega. “La scelta di venire alla Fiorentina è nata soprattutto dall’ambizione che aveva il mister nei miei confronti e anche dalla società che negli anni si è dimostrata una società seria. Negli anni qua sono nati tanti talenti, mi faceva assolutamente piacere far parte di questo progetto. Alla Juve non ho avuto così tanto spazio, l’importante era farmi trovare pronto. Ma nei momenti in cui sono stato chiamato in causa non ho avuto neanche tanta fortuna. Spero di rifarmi quest’anno. A Firenze mi sto trovando benissimo. Alcuni li conoscevo già, Dodò mi fa gli assist. Ikoné è un’ottima persona, va capito ma è una persona con un grande cuore e un ottimo talento. Spero di poter fare belle cose con lui qua. Palladino è un ottimo allenatore, a livello tecnico mi piace. La sua idea di gioco si avvicina molto a come gioco io, come ho già detto è stata la scelta giusta venire qua. Lui ha un bel progetto, e spero di far bene. Firenze è sempre stata una città ambiziosa, come la squadra. I trofei si vincono stando tutti insieme e credendoci fino in fondo”.

Foto: Instagram Fiorentina