Kean e la paura dei ladri: l’attaccante ha speso 35mila euro per due cani da guardia

Dopo il furto a casa Mahrez, con un bottino da 500mila sterline, diversi calciatori della Premier League hanno acquistato dei cani da guardia per la protezione personale. Prima Pogba, poi Lloris, Rashford e Jones, l’ultimo in ordine cronologico è stato Moise Kean: l’attaccante dell’Everton – come riferisce la stampa britannica – ha comprato due rottweiler per un costo di circa 35mila euro per mettere in sicurezza la propria abitazione.

Foto: Twitter ufficiale Everton