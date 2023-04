Kean: “Dopo la sosta non è mai facile. In passato ho fatto degli sbagli. Ora sto crescendo e maturando”

Moise Kean, attaccante della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Verona.

Queste le sue parole: “Dopo la vittoria con l’Inter abbiamo motivazione per non mollare in quello che stiamo facendo. Non dobbiamo abbassare la guardia e continuare così”.

Cos’è scattato nella vostra testa? “Dopo la sosta non è mai facile. Oggi siamo riusciti nel modo giusto e speriamo di continuare così”.

Qual è la tua ambizione? “La mia ambizione è lavorare giorno per giorno, ho fatto degli sbagli e sto crescendo e capendo. È l’ora di dare la formazione a me stesso”.

Allegri quanto ti sta aiutando? “lI mister soprattutto nei momenti difficili mi ha sempre aiutato, mettendomi nel momento giusto. L’unico ringraziamento glielo posso dare sul campo, dimostrando che ci sono”.

Foto: Instagram Juve