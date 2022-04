Kean: “Cerco di farmi trovare sempre pronto. Obiettivo? Il terzo posto”

Il match winner di Sassuolo-Juventus, Moise Kean, ha parlato a Dazn dopo la vittoria dei bianconeri in terra emiliana.

Queste le sue parole: “E’ sempre importante entrare, farti trovare pronto e fare quello che il mister ti chiede. Obiettivo terzo posto? Certo. Ma noi pensiamo a raccogliere più punti possibili. Oggi abbiamo portato buoni punti a casa e questo è importante”.

Campo difficile? “Giocare fuori casa non è facile. Soprattutto ora che il Sassuolo sta bene. Comunque siamo riusciti a portare a casa un buon risultato fuori casa”.

Sul futuro: “Io mi faccio trovare pronto quando il mister me lo chiede. Cerco di dare il 100% per la maglia e per la squadra. il futuro vedremo”.

