Kean apre, Bernardeschi chiude: 2-0 Juve. Atalanta fermata sullo 0-0 dal Genoa

Si sono concluse le due gare di Serie A di questa sera, anticipi della 19a giornata.

All’Allianz Stadium la Juventus ospita il Cagliari e sono di Kean le prime chance: prima un colpo di testa fuori, poi un palo. Lo stesso attaccante azzurro riesce a sbloccare la gara al 40′: strappo di Bernardeschi, tiro deviato che diventa un cross e Kean batte Cragno di testa. Si va al riposo con i bianconeri meritatamente in vantaggio.

Chance colossale per Dalbert nella ripresa, tutto solo a porta spalancata mette a lato. Pochi minuti più tardi è Joao Pedro a provarci di testa, bell’intervento di Szczesny che devia sopra la traversa. La squadra di Mazzarri non concretizza, e la Juve punisce con Bernardeschi a sette dal termine. Sinistro potente a incrociare sul quale Cragno tocca, ma non basta. 2-0 per i bianconeri e partita chiusa.

A Marassi il Genoa affronta l’Atalanta ed è Zapata il primo a rendersi protagonista dopo cinque minuti, Sirigu risponde presente e manda in corner. Al quarto d’ora ci riprova il colombiano, poi Malinovskyi spara alto dal limite dell’area. Al 31′ è Koopmeiners a cercare il vantaggio con un bel sinistro in diagonale. Gasperini non è contento dei suoi, in più nel finale si fa male Zapata ed è costretto al cambio. Dentro Luis Muriel. Si va negli spogliatoi sullo 0-0.

Nella ripresa continua a spingere la Dea, ma Sirigu e la difesa rossoblù sembrano invalicabili.

Tegola per Shevchenko al minuto 66, Criscito alza bandiera bianca e al suo posto entra Ghiglione.

Ci provano Demiral e Muriel, poi entra Piccoli e prova a mettere la sua firma sul match, niente da fare. Finisce così al Ferraris, un altro stop per l’Atalanta dopo il pesante ko di sabato contro la Roma. Sorride Sheva, pareggio importante con un’ottima prova dei suoi ragazzi. Foto: Twitter Juventus