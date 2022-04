Kean: “Ancora non riesco a crederci. Grazie Mino, mi hai portato fuori dalle strade e mi hai insegnato a vivere”

Anche Moise Kean, attaccante della Juventus, ha pubblicato sui social il suo ultimo saluto a Mino Raiola, agente morto in giornata.

Queste le parole dell’attaccante bianconero: “Ancora non riesco a crederci, mi hai portato fuori dalle strade e mi hai fatto imparare tanti principi nella vita… a dire il vero non è un non addio per noi ovunque tu sia sarai sempre nel mio cuore. Grazie Mino. RIP GRANDE capo”.

Foto: Twitter Juve