Kean: “Amichevoli con le big? Amo competere. La mentalità della Juve è vincere sempre”

Moise Kean ha presentato il Soccer Champions Tour che vedrà protagonisti i bianconeri negli Stati Uniti dal 22 luglio al 2 agosto con tre amichevoli da disputare contro Barcellona (22 luglio), Milan (27 luglio) e Real Madrid (2 agosto). Il centravanti bianconero ha così parlato del primo impegno contro il Barça: “Deve essere un inizio importante, per tutti e per me. Col Barcellona è un buon test per cominciare bene perché iniziare bene è sempre importante, così come fare risultato”. E sulla tournée: “Siamo una grande squadra, credo che la Juventus debba essere una di quelle presenti. Il City? È una grande squadra, lo sanno tutti, proviamo a essere allo stesso livello, lavorando duro e migliorando”.

Poi ha proseguito parlando dell’arrivo di Pulisic al Milan: “Tanti ragazzi lo supporteranno dagli Usa, è appena arrivato al Milan. Saranno grandi avversari negli Stati Uniti, è un buon momento per prepararci”.

Infine:: “Amo competere e farlo con le squadre più grandi. Sarà molto importante per noi, per me, far vedere che siamo concentrati al massimo. Il resto verrà da sé. Come cresce la competizione? La mentalità della Juventus è vincere sempre, sono cresciuto qui e lo so”.

