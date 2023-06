Kean abbandona il ritiro della Nazionale U21: non ha stimoli

Ieri pomeriggio Moise Kean aveva lasciato il ritiro della Nazionale U21 senza rivolgere nessuna spiegazione. Nella giornata di oggi però si è scoperto il motivo della scelta e secondo le varie ricostruzioni, l’attaccante della Juventus dopo un colloquio con il CT Paolo Nicolato ha ammesso di “sentirsi come un pesce fuor d’acqua” e totalmente senza stimoli e motivazioni in vista del prossimo Europeo U21 che si disputerà nelle prossime settimane. Il calciatore dunque perde forse una delle ultime occasioni per mettersi in mostra nel giro della Nazionale.

Foto: Kean Twitter uff Juve