Kayode saluta la Fiorentina: “Mi dispiace per quello che è successo. Sarete sempre nel mio cuore”

Come abbiamo riportato in esclusiva, Michael Kayode, esterno della Fiorentina, lascerà i viola. La sua destinazione è il Brentford in Premier. Il laterale italiano ha lasciato il Viola Park e ha parlato a Firenzeviola.it, salutando la piazza: “Ringrazio tutti per quello che mi avete donato. Dalla Primavera, alla prima squadra. Sono cresciuto insieme a voi e se faccio questo passo è solo grazie a voi. Sarete sempre nel mio cuore. Mi dispiace per quello che è successo. Grazie”.

Foto: sito Fiorentina