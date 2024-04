Kayode: “Non abbiamo la testa alle coppe. Dobbiamo continuare a lottare su tre fronti”

Michel Kayode, esterno della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo la sconfitta in casa della Juventus.

Queste le sue parole: “Penso che bisognava entrare più cattivi e più voglia. Nel secondo tempo abbiamo giocato una partita fenomenale, siamo stati sfortunati, abbiamo creato molto e difeso bene. Nel primo tempo mancava qualcosa, quello che abbiamo messo nella ripresa”.

In campionato si è complicata la classifica, inconsciamente avete già scelto. “No no, pensiamo partita dopo partita, la Serie A è importantissima, fare bella figura, non arrendersi, lottare su tutti e tre i fronti”.